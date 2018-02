Capriati fará a final contra Serena Talentosa, controvertida, arrojada e também bagunceira, a norte-americana Jennifer Capriati, de 27 anos e número seis do ranking mundial, vai desafiar a ?imbatível? Serena Williams neste sábado pelo título do torneio de Miami. Nas semifinais, Capriati derrotou a sua compatriota Chanda Rubin por 6/2 e 6/4. Capriati de rica e sinuosa história no tênis, reabilitou-se de problemas particulares com o título do Aberto da Austrália de 2001. No ano seguinte conquistou o bicampeonato em Melbourne e, justamente, este troféu foi o último que ganhou. Agora vem em boa campanha em Miami e tem pela frente uma tenista que está sem perder na atual temporada com 16 vitórias como Serena. A número 1 do mundo também leva vantagem no retrospecto de 7 a 4.