Capriati garante vaga nas quartas-de-final A tenista norte-americana Jennifer Capriati garantiu vaga nas quartas-de-final do Aberto dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, ao derrotar a russa Elena Dementieva, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Por causa da chuva, a partida precisou ser paralisada várias vezes e durou seis horas e meia. Mais de 60 jogos foram adiados em Flushing Meadows nesta segunda-feira. ?Foi muito cansativo?, afirmou Capriati. ?É duro jogar desta forma, pois perde-se o ritmo.? A partida entre a italiana Francesca Schiavone e a japondesa Ai Sugiyama foi suspensa no terceiro game do primeiro set, quando a disputa estava empatada por 1 a 1.