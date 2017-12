Capriati perde e pode cair no ranking A eliminação nas quartas-de-final do Masters Cup do Tênis Feminino, nesta sexta-feira, em Munique (Alemanha), pode custar caro para a norte-americana Jenifer Capriati. Com a derrota para a francesa Sandrine Testud, por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 6/3), Capriati corre o risco de perder a liderança do ranking mundial. Para que isso aconteça, Lindsay Davenport (Estados Unidos) só precisa vencer a belga Kim Clijsters, neste sábado, e assim, irá superar sua compatriota e terminar o ano como a melhor tenista da temporada. Com a grande vitória sobre Capriati, Testud irá enfrentar agora a norte-americana Serena Williams, que eliminou a belga Justine Henin. A outra semifinal do Masters feminino, que distribui quase US$ 3 milhões em prêmios, será justamente entre Davenport e Clijsters.