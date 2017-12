Capriati recupera a liderança A tenista norte-americana Jennifer Capriati recuperou nesta segunda-feira a liderança do ranking mundial da WTA. Capriati soma 4.767 pontos, contra 4.616 de sua compatriota Venus Williams, a segunda colocada. A suiça martina Hingis subiu uma popsição e agora é a terceira no ranking, com 3.811 pontos. Veja a lista das 10 melhores, segundo o novo ranking da WTA. O número que aparece entre parênteses indica a posição da tenista na semana passada. 1. (2) Jennifer Capriati (EUA) 4.767 pontos 2. (1) Venus Williams (EUA) 4.616 3. (4) Martina Hingis (SUI) 3.811 4. (5) Lindsay Davenport (EUA) 3.456 5. (3) Kim Clijsters (BEL) 3.375 6. (9) Monica Seles (EUA) 3.069 7. (7) Justine Henin (BEL) 2.991 8. (8) Jelena Dokic (IUG) 2.974 9. (6) Serena Williams (EUA) 2.793 10. (10) Amelie Mauresmo (FRA) 2.651