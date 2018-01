Capriati segue líder do ranking Na lista divulgada nesta segunda-feira pela WTA, não há nenhuma alteração nas 10 primeiras colocadas do ranking de tênis feminino. A líder continua sendo a norte-americana Jennifer Capriati, com 4.617 pontos. Depois dela aparecem as irmãs Williams, também dos Estados Unidos: Venus é a 2ª, com 4.591, e Serena está em 3º, com 4.036. Entre as brasileiras, a melhor é Carla Tiene, que ocupa o 260º lugar, com 88,25 pontos.