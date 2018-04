Capriati segue na liderança da WTA A norte-americana Jennifer Capriati segue na liderança do ranking mundial da WTA com 4.825 pontos, publicado nesta segunda-feira pela entidade. A conquista do Aberto da Austrália no sábado aumentou ainda mais a vantagem da tenista sobre as compatriotas Lindsay Davenport e Venus Williams. A suíça Martina Hingis, rival de Capriati na final do primeiro Grand Slam de 2002, está em quarto, com 3.901 pontos. Confira a lista das 10 primeiras colocadas do ranking da WTA: 1) Jennifer Capriati (USA) - 4.825 pontos. 2) Lindsay Davenport (USA) - 4.288 pontos 3) Venus Williams (USA) - 4.200 pontos 4) Martina Hingis (SUI) - 3.901 pontos 5) Kim Clijsters (BEL) - 3.698 pontos 6) Serena Williams (USA) - 2.875 pontos 7) Justine Henin (BEL) - 2.816 pontos. 8) Amelie Mauresmo (FRA) - 2.780 pontos 9) Jelena Dokic (IUG) - 2.780 pontos 10) Monica Seles (USA) - 2.540 pontos