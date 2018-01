Capriati sobe para 4º no ranking A norte-americana Jennifer Capriati, quem venceu o Aberto da Austrália no início do ano, e que no final de semana conquistou o título do Torneio de Charleston (EUA), foi a tenista que mais evoluiu no ranking da WTA, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. Capriati é agora a quarta colocada no ranking que tem a liderança da suiça Martina Hingis. Venus Williams é a terceira e Lindsay Davenport a quarta. Veja as 10 melhores colocadas no ranking da WTA. 1 - Martina Hingis (SUI) 5.860 pontos 2 - Venus Williams (EUA) 4.824 3 - Lindsay Davenport (EUA) 4.378 4 - Jennifer Capriati (EUA) 3.046 5 - Monica Seles (EUA) 2.749 6 - Serena Williams (EUA) 2.319 7 - Amelie Mauresmo (FRA) 2.143 8 - Amanda Coetzer (África do Sul) 2.106 9 - Conchita Martínez (ESP) 2.103 10 - Elena Dementieva (RUS) 2.012