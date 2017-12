Capriati vai às semifinais nos EUA A tenista norte-americana Jennifer Capriati garantiu vaga nas semifinais do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, que distribui US$ 565 mil em prêmios e serve de preparação para o US Open. Nesta quinta-feira, ela derrotou a iugoslava Jelena Dokic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A próxima adversária de Capriati sairá do confronto entre a norte-americana Venus Williams e a belga Justine Henin, que jogam ainda hoje. Na outra semifinal em New Haven, Lindsay Davenport (Estados Unidos) já está garantida, após ter ganho da francesa Amelie Mauresmo, na quarta-feira, com um duplo 6/4. Ela irá enfrentar a vencedora da partida entre Kim Clijsters (Bélgica) e Nathalie Tauziat (França).