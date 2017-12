Capriati vence e avança em Paris A tenista norte-americana Jennifer Capriati não encontrou muita dificuldade e se classificou nesta quinta-feira para a terceira rodada do Torneio de Roland Garros, ao derrotar a checa Kveta Peschke por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 7, Capriati venceu com parciais de 7-5 e 6-3. As partidas desta quinta da chave feminina já encerradas tiveram os seguintes resultados: Virginia Ruano Pascual (ESP) x Ai Sugiyama (JAP): 6-7 (4-7), 6-2 e 6-1 Shinobu Asagoe (JAP) x Patty Schnyder (SUI): 7-5, 3-6 e 6-4 Francesca Schiavone (ITA) x Virginie Razzano (FRA): 6-1, 4-6 e 6-3 Myriam Casanova (SUI) x Maria Vento-Kabchi (VEN): 6-4, 2-6 e 6-3 Katarina Srebotnik (ESL) x Shenay Perry (EUA): 6-4 e 6-3.