Capriati vence e enfrenta Davenport A americana Jennifer Capriati derrotou hoje a suíça Marie-Gaiane Mikaelian por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e se classificou para as semifinais do Torneio de Zurique. Agora, ela irá enfrentar a sua compatriota, Lindsay Davenport, que derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/1 e 6/1. Em outro jogo das quartas-de-final, a francesa Nathalie Tauziat venceu, a também francesa, Sandrine Testud por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e agora espera a vencedora da partida entre a iugoslava Jelena Dokic e a italiana Silvia Farina, para conhecer a sua adversária na próxima fase.