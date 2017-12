Capriati vence e faz final com Serena A tenista norte-americana Jennifer Capriati garantiu vaga na final do Masters Series de Miami, nesta madrugada de sexta-feira, ao derrotar a sua compatriota Monica Seles por 2 sets a 1 com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4). Capriati precisou de 2h08 para poder enfrentar a também norte-americana Serena Williams na decisão do torneio programada para este sábado. Seles teve duas chances para ganhar a partida no terceiro set, quando o placar estava a seu favor em 6/5 e ela obteve dois match points no saque de Capriati. Mas o ex-número 1 do mundo não teve sucesso.