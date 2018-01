Capriati vence e iguala recorde A americana Jennifer Capriati precisou de apenas 34 minutos para vencer a francesa Mary Pierce por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/0, nesta quinta-feira, no Master Series de Roma. Com este resultado ela avança para as quartas-de-final. Além de ganhar, a tenista também igualou o recorde mundial pertencente a alemã Steffi Graffi, ganhando da russa Natalia Zvereva, na final de Roland Garros, em 1988. Mas além de Capriati, conseguiram classificação para a próxima fase a americana Serena Williams, a russa Anastasia Myskina, as belgas Justine Henin e Kim Clijstres e as francesas Amelie Mauresmo e Sandrine Testud. A veterana Martina Navratilova, aos 46 anos, mostra que está em forma e passou para a segunda fase no torneio de duplas, juntamente com Zvereva. Elas ganharam por 2 sets a 1 (parciais de 6/1, 7/6 e 7/5) de Ana Kournikova e a iugoslava Jelena Dokic.