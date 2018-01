Capriati vence e vai à semifinal No duelo das norte-americanas, Jennifer Capriati foi melhor e venceu Serena Williams, de virada, por dois sets a um, e garantiu sua vaga nas semifinais do Torneio de Wimbledon. As parciais foram de 6/7 (4-7), 7/5 e 6/3. Na semifinal, Capriati vai enfrentar a belga Justine Henin, que venceu Conchita Martinez por humilhantes 6/1 e 6/0. Jennifer Capriati tenta seu terceiro título de Grand Slam da temporada: já venceu na Austrália e em Roland Garros.