Capriati vence Hingis e pega Clijsters A tenista norte-americana Jennifer Capriati derrotou nesta quinta-feira a suíça Martina Hingis - número 1 do ranking mundial - por 2 sets a 1, com parciais de 6-4 e 6-3 em uma 1h16 e garantiu a segunda vaga na final do Torneio de Roland Garros. Ela vai disputar o título da competição no sábado contra a belga Kim Clijsters, que eliminou sua compatriota Justine Henin por 2 sets a 1.