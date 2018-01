Capriati vence mais uma em Zurique A tenista norte-americana Jennifer Capriati confirmou sua condição de número 1 do ranking mundial e venceu nesta quarta-feira, na segunda rodada do Torneio de Zurique. Capriati teve alguma dificuldade, mas conseguiui derrotar a russa Nadia Petrova por dois sets a um - parciais de 6/3, 3/6 e 6/2. Também pela segunda rodada, a italiana Silvia Farina passou pela norte-americana Lisa Raymond, ao vencer o jogo por dois sets a zero - parciais de 6/2 e 6/4.