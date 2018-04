Capriati vence Meilen Tu em Melbourne Líder do ranking mundial da WTA, a tenista norte-americana Jennifer Capriati arrasou nesta quinta-feira a compatriota Meilen Tu por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3, e avançou à terceira rodada do Aberto da Austrália. Ela vai enfrentar no próximo jogo a grega Eleni Daniilidou. Confira os resultados da rodada: Justine Henin (BEL) 2 x 1 Marta Marrero (ESP) Meghann Shaughnessy (USA) 2 x 0 Bryanne Stewart (AUS) Amelie Mauresmo (FRA) 2 x 0 Katarina Srebotnik (SLO) Kim Clijsters (BEL) 2 x 0 Barbara Schwartz (AUT) Elena Dementieva (RUS) 2 x 0 Anastasia Myskina (RUS) Ai Sugiyama (JPN) 2 x 0 Tina Pisnik (SLO) Janette Husarova (SVK) 2 x 0 Iva Majoli (CRO) Tamarine Tanasugarn (TAI) 2 X 1 Petra Mandula (HUN) Nicole Pratt (AUS) 2 X 0 Martina Muller (ALE) Cindy Watson (AUS) 2 X 1 Emmanuelle Gagliardi (SUI) Marlene Weingartner (ALE) 2 X 0 Antonella Serra Zanetti (ITA) Eleni Daniilidou (GRE) 2 X 1 Tatiana Panova (RUS) Rita Grande (ITA) 2 X 0 Kristie Boogert (HOL) Magui Serna (ESP) 2 X 0 Maria Elena Camerin (ITA) Iroda Tulyaganova (UZB) 2 X 0 Svetlana Kuznetsova (RUS)