Capriati vence na estréia em Munique A tenista número 1 do mundo, a norte-americana Jennifer Capriati, teve muita dificuldade, mas venceu a búlgara Magdalena Maleeva na estréia no Master de Munique, que reúne as 16 melhores tenistas da temporada. Capriati perdeu o primeiro set por surpreendentes 2/6, mas reagiu e virou, vencendo os dois sets seguintes por 6/3. A próxima adversária de Capriti vai sair do confronto entre as francesas Sandrine Testud e Amélie Mauresmo.