Capriati vence no Torneio de Toronto A norte-americana Jennifer Capriati, cabeça-de-chave 1 e atual número 3 do ranking mundial, passou nesta terça-feira para a terceira rodada do Torneio de Toronto, que distribui US$ 1,2 milhão em prêmios. Capriati, vencedora de duas das quatro competições do Grand Slam da temporada - Austrália e Roland Garros -, entrou direto na segunda rodada e ganhou de Daniela Hantuchova, da Eslováquia, de virada, por 5/7, 7/5 e 6/2. A belga Justine Henin também entrou na segunda rodada e venceu a japonesa Ai Sugiyama: 6/4 e 7/6 (7-5). A número 1 do mundo, a suíça Martina Hingis, e a norte-americana Lindsay Davenport desistiram do Torneio de Toronto por estarem contundidas.