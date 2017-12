Capriati vence outra em Wimbledon A tenista norte-americana Jennifer Capriati continua firme na caminhada rumo ao terceiro título de Grand Slam da temporada. A vencedora do Aberto da Austrália no início do ano e de Roland Garros há cerca de duas semanas, venceu hoje a italiana Francesca Schiavone por dois sets a zero, em partida válida pela segunda rodada do Torneio de Wimbledon. O jogo foi fácil e Capriati venceu com parciais de 6/3 e 6/1. Na próxima rodada, a norte-americana vai enfrentar a russa Tatiana Panova. A surpresa da rodada, foi a derrota da espanhola Arantxa Sanchez-Vicário. Cabeça-de-chave número 13, Arantxa foi derrotada pela norte-americana Liliah Osterloh por dois a zero - 7/6 (7- 4) e 7/5.