Capriati vence Serena e vai à semifinal A tenista norte-americana Jennifer Capriati se classificou para as semifinais do Torneio de Roland Garros ao derrotar nesta terça-feira a sua compatriota Serena Williams por 2 sets a 1. O jogo, interrompido duas vezes por causa da chuva, teve as parciais de 6/3, 2/6 e 6/3. Na semifinal, Capriati vai enfrentar a vencedora do confronto entre Venus Williams e a russa Anastasia Myskina, que estão em quadra neste momento. Outra tenista já garantida nas semifinais é a argentina Paola Suarez, que na abertura da rodada, venceu a russa Maria Sharapova em dois sets, parciais de 6-1 e 6-3. Na semifinal, ela vai enfrentar a vencedora do confronto entre a francesa Amelie Mauresmo e a russa Elena Dementieva.