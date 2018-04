Capriati volta à liderança da WTA A norte-americana Jennifer Capriati, que estréia no Aberto da Austrália diante da croata Silvija Talaja, retornou ao posto de número 1 do ranking da Associação Feminina de Tênis (WTA). A lista publicada nesta segunda-feira pela entidade traz a tenista à frente de sua compatriota Lindsay Davenport com 4.857 pontos contra 4.724 da segunda colocada, fora das quadras por seis meses em razão de uma cirurgia no joelho. Na terceira posição permanece a norte-americana Venus Williams seguida da suíça Martina Hingis e da belga Kim Clijsters. A brasileira melhor colocada no ranking da WTA é Joana Cortez na 229ª posição. Confira a lista das dez primeiras colocadas: 1) Jennifer Capriati (EUA) - 4.857 pontos 2) Lindsay Davenport (EUA) - 4.724 pontos 3) Venus Williams (EUA) - 4.326 pontos 4) Martina Hingis (SUI) - 3.891 pontos 5) Kim Clijsters (BEL) - 3.376 pontos 6) Serena Williams (EUA) - 3.075 pontos 7) Jelena Dokic (IUG) - 2.780 pontos 8) Justine Henin (BEL) - 2.722 pontos 9) Amélie Mauresmo (FRA) - 2.670 pontos 10) Monica Seles (FRA) - 2.248 pontos 229) Joana Cortez (BRA) - 109 pontos 298) Carla Tiene - (BRA) - 63,5 pontos 325) Fernanda María Alvés (BRA) - 53,5 pontos 396) Vanessa Menga (BRA) - 36,25 pontos 480) Leticia Sobral (BRA) - 26,25 pontos