Capriati voltará ao topo do ranking Apesar de não disputar o Master de Indian Wells (EUA), que termina neste final de semana, a tenista norte-americana Jennifer Capriati vai voltar a ocupar a liderança do ranking da WTA. Na lista, a ser divulgada na segunda-feira, ela vai aparecer na frente da sua compatriota Venus Williams. A suiça Martina Hingis, que vai disputar o título do torneio com a checa Daniela Hantuchova, deverá subir de quarto para terceiro lugar no ranking, deixando para trás a belga Kim Clijsters, eliminada na primeira rodada. Ao chegar à final, Hantuchova, de apenas 18 anos, vai entar pela primeira vez na lista das ?Top 20?. Se conquistar o título, passará a ocupar a posição de número 17. Monica Seles (EUA), eliminada por Hingis na semifinal de Indian Wells, vai subir da nona para a sexta posição no ranking.