Capriatti ameaça liderança de Hingis A briga pela liderança do ranking mundial do tênis feminino se intensificou esta semana, segundo a nova lista divulgada nesta segunda-feira. A suiça Martina Hingis manteve a liderança da WTA, mas está seriamente ameaçada pela norte-americana Jennifer Capriatti. Hingis acumula 5.256 pontos, contra 5.123 de Capriatti. Monica Seles, que neste final de semana venceu o Brasil Open, se manteve a na nona colocação. Veja as 20 melhores do ranking feminino: 1. Martina Hingis (Suiça) 5,256 pontos 2. Jennifer Capriati (EUA) 5,123 3. Lindsay Davenport (EUA) 4,345 4. Venus Williams (EUA) 4,333 5. Kim Clijsters (BEL) 3,176 6. Amelie Mauresmo (FRA) 2,842 7. Serena Williams (EUA) 2,753 8. Justine Henin (BEL) 2,742 9. Monica Seles (EUA) 2,414 10. Nathalie Tauziat (FRA) 2,083 11. Jelena Dokic (IUG) 1,808 12. Meghann Shaughnessy (EUA) 1,756 13. Amanda Coetzer (África do Sul) 1,603 14. Sandrine Testud (FRA) 1,580 15. Silvia Farina-Elia (ITA) 1,535 16. Magdalena Maleeva (BUL) 1,522 17. Elena Dementieva (RUS) 1,515 18. Barbara Schett (AUT) 1,389 19. Arantxa Sanchez-Vicario (ESP) 1,286 20. Anna Kournikova (RUS) 1,258