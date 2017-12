Capriatti eliminada na 2ª rodada em Dubai A tenista norte-americana Jennifer Capriati decepcionou e foi eliminada nesta quarta-feira, na segunda rodada do Torneio de Dubai. Cabeça-de-chave número 3, Capriati perdeu por dois sets a zero para a grega Eleni Daniilidou. As parciais foram de 6-4 e 7-6 (7-2). Já Venus Williams não teve problemas. Derrotou a australiana Alicia Molik por 6-3 e 6-4 e se classificou para a terceira rodada. A principal favorita do torneio, a belga Justine Henin-Hardenne estréia hoje contra a tunisiana Selima Sfar. Veja outros resultados: Ai Sugiyama (JAP) 2 x 0 Nicole Pratt (AUS): 6-2 e 6-2 Meghann Shaughnessy (EUA) 2 X 0 Petra Mandula (HUN): 7-6 (7-1) e 6-4 Anastasia Myskina (RUS) 2 x 0 Magui Serna (ESP): 6-1 e 6-4 Conchita Martinez (ESP) 2 X 0 Maria Elena Camerin (ITA): 6-2 e 6-2.