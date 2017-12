Capriatti vence; Guga está em quadra A tenista norte-americana Jennifer Capriati se classificou para a quarta rodada do Torneio de Roland Garros ao derrotar neste sábado, a russa Elena Bovina por dois sets a um. As parciais foram de 6-2, 3-6 e 6-4. A italiana Francesca Schiavone eliminou a espanhola Virginia Ruano Pascual (6-2 e 6-3 e e a russa Anastasia Myskina passoupela checa Denisa Chladkova também em dois sets: 6-3 e 7-6(3). Gustavo Kuerten e Roger Federer estão em quadra para a partida que vale uma vaga nas oitavas-de-final do torneio.