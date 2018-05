Carla Suárez Navarro bate Radwanska e pegará jovem de 18 anos na final em Doha A espanhola Carla Suárez Navarro superou o favoritismo da polonesa Agnieszka Radwanska e garantiu vaga na decisão do Torneio de Doha nesta sexta-feira. Sem qualquer dificuldade, a número 11 do ranking mundial triunfou por 2 sets a 0, com direito a "pneu", parciais de 6/2 e 6/0, e avançou.