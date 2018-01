Carla Tiene é eliminada no Brasil Open Melhor brasileira do ranking da WTA, a tenista Carla Tiene foi eliminada na partida de abertura da categoria feminina no Brasil Open, disputado na Costa do Sauípe, na Bahia. Ela perdeu nesta segunda-feira para a croata Iva Majoli, com facilidade, por 2 sets a 0, parciais de 6-2 e 6-1. Majoli se prepara, agora, para enfrentar na próxima fase a vencedora do jogo entre a sueca Asa Svensson e a eslovaca Henrieta Nagyova. No masculino, a partida entre Ricardo Melo e o norte-americano Brian Vahaly foi interrompida por causa da chuva quando o brasileiro vencia o segundo set por 1 game a 0. No primeiro, ele foi derrotado por 6 a 1.