Carla Tiene perde em Campos de Jordão Em Campos do Jordão, Carla Tiene, a número 1 do Brasil, pouco pôde fazer contra Andrea Van Den Hurk, da Holanda, que venceu por 4/6, 6/1 e 6/2. Bruna Colósio foi derrotada por outra holandesa, Jolanda Mens, que fez 4/6, 6/4 e 6/4. O torneio é disputado em quadra rápida e tem premiação de US$ 25 mil.