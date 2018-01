Carlos Moya avança no torneio de Viena O tenista espanhol Carlos Moya garantiu vaga nas quartas-de-final do torneio de Viena ao vencer nesta quinta-feira o norte-americano Vincent Spadea por 2 sets a 0, com parciais arrasadoras de 6-2 e 6-1. Ele vai enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre o austríaco Juergen Melzer e o alemão Nicolas Kiefer.