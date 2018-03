Carlos Moyá é campeão em Acapulco O tenista espanhol Carlos Moyá conquistou neste domingo o título do Torneio de Acapulco, no México, ao derrotar o seu compatriota Carlos Verdasco em dois sets. Moyá não encontrou resistência do adversário. Venceu o jogo com parciais de 6/3 e 6/0 e se transformou no primeiro tenista a conquistar duas vezes o título do torneio. Em 2002 ele foi campeão ao derrotar o brasileiro Fernando Meligeni na final num duplo 7-5.