Carlos Moyá está fora do Masters de Madri O tenista espanhol Carlos Moyá foi eliminado nesta quinta-feira nas oitavas-de-final do Masters Series de Madri, ao ser derrotado pelo seu compatriota Feliciano López por 2 sets a 1, de virada. As parciais da partida foram de 6-7 (5), 6-1 e 7-5. Esta é a primeira vez que López chega às quartas-de-final de um torneio masters. Em outra partida desta quinta, o argentino Juan Ignácio Chela venceu o checo Jiri Novak também em três sets, com parciais de 3-6, 7-6 (7-5) e 6-2. Nas quartas-de-final, Chela vai enfrentar o chileno Nicolas Massu, que na abertura da rodada passou de forma surpreendente pelo norte-americano Andy Roddick por dois a zero: 7-6 (7-3) e 6-2. O suíço Roger Federer bateu o norte-americano Mardy Fish 6-3 e 7-6 (7-4) e o francês Sebastien Grosjean eliminou o americano Vincent Spadea (6-3 e 6-2). O tailandês Paradorn Srichaphan, por sua vez, venceu o americano Jan-Michael Gambill: 7-5 e 6-4.