Carlos Moyá vence em Buenos Aires O tenista espanhol Carlos Moyá se classificou nesta terça-feira para a segunda rodada do Torneio de Buenos Aires. Moyá não encontrou dificuldades e passou pelo israelense Harel Levy por dois sets a zero, com parciais de 6-2 e 6-4. Também pela primeira rodada, o argentino Juan Ignacio Chela derrotou o equatoriano Giovanni Lapentti em dois sets: 7-5 e 6-0. Veja os resultados: Mariano Zabaleta (ARG) 2 x 0 Jean Rene Lisnard (FRA) - 6/4 e 6/4 Juan Mónaco (ARG) 2 x 0 Nicolás Lapentti (EQU) - 7/6 e 6/1 Franco Squillari (ARG) 2 x 0 Marc López (ESP) - 6/0 e 6/1 Oliver Paticience (FRA) 2 x 0 Albert Portas (ESP) - 6/4 e 6/3 Agustín Calleri (ARG) 2 a 0 Galo Blanco (ESP) - 6/4 e 6/2 Oscar Hernández (ESP) 2 a 1 Diego Moyano (ARG) - 6/1, 4/6 e 6/4 Juan Ignacio Chela (ARG) 2 x 0 Giovanni Lapentti (EQU) - 7/5 e 6/0 Flavio Saretta (BRA) 2 x 0 Tomas Behrend (ALE) - 6/4 e 6-2 Carlos Moyá (ESP) 2 x 0 Harel Levy (ISR) - 6/2 e 6/4