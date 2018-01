Carlos Moya vence torneio na Índia O tenista espanhol Carlos Moya venceu neste domingo o tailandês Paradorn Srichaphan e conquistou o título do Aberto de Chennai pelo segundo ano consecutivo. O prêmio em dinheiro ele doou para as vítimas do tsunami no sudeste asiático. Somente em Madras 200 pessoas morreram no maremoto. Moya, que chegou ao seu 18º título do circuito da ATP, venceu a partida por dois sets a um - 3/6, 6/4 e 7/6 (7-5) em duas horas e meia de jogo.