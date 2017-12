Carlsen conquista título em Tóquio O tenista dinamarquês Kenneth Carlsen derrotou o sueco Magnus Norman por 2 sets a 0, neste domingo, e ficou com o título do Torneio de Tóquio, que distribuiu US$ 800 mil em prêmios. Na chave feminina do torneio japonês, com premiação de US$ 170 mil, a campeã foi a norte-americana Jill Craybas, que ganhou da croata Silvija Tajala por 2 a 1. Na decisão masculina, um jogo entre dois tenistas que estão voltando às quadras depois de longa recuperação de contusão. Carlsen, número 121 do ranking mundial, foi melhor que Norman, que atualmente ocupa o 212º lugar, e fez 7/6 (8/6) e 6/3. Na chave feminina do Torneio de Tóquio, Jill Craybas conseguiu conquistar o primeiro título de sua carreira. Venceu Tajala de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.