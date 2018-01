Carlsen sorfe, mas elimina brasileiro O brasileiro Franco Ferreiro jogou bem, mas acabou sendo eliminado nesta quarta-feira, na primeira rodada do Brasil Open, torneio que está sendo disputado na Costa do Sauípe, no litoral da Bahia. Em partida extremamente equilibrada - que havia sido transferida de ontem por causa da chuva - Ferreiro, de apenas 19 anos, perdeu para o dinamarquês Kenneth Carlsen por 2 sets a 1. O brasileiro venceu o primeiro set por 6/4. O dinamarquês reagiu e venceu o segundo também num 6/4. A partida foi então para o set de desempate e o dinamarquês foi melhor, vencendo por 13/11. Ferreiro chegou a estar na frente no tie-break, mas sentiu uma lesão muscular no final e permitiu a reação do adversário. Na próxima rodada, Carlsen vai enfrentar o sul-africano Wesley Moodie, que na segunda-feira, antes de a chuva interromper a rodada, havia derrotado o peruano Ivan Miranda num duplo 6/4. A rodada teve ainda a surpreendente vitória do norte-americano Eric Taino sobre o chileno Fernando González por dois sets a zero. As parciais foram de 7/6 e 7/5. O argentino Juan Ignacio Chela teve alguma dificuldade, mas venceu o australiano Todd Larkham em três sets: 6/4, 2/6 e 6/1.