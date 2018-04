Caroline Wozniacki é eliminada por sérvia na estreia em Roma

ROMA - A dinamarquesa Caroline Wozniacki foi eliminada pela terceira vez consecutiva em uma partida de estreia. Nesta terça-feira, a número 9 do mundo caiu na primeira rodada do Torneio de Roma, disputado em quadras de saibro, ao perder para a sérvia Bojana Jovanovski, 48ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 7/6 (7/5), em 2 horas e 57 minutos.

Antes da queda precoce em Roma, Wozniacki já havia sido eliminada no seu primeiro jogo nos Torneio de Stuttgart e Madri, também disputados em quadras de saibro. Agora, na segunda rodada, Jovanovski vai encarar a compatriota Jelena Jankovic. O confronto direto está empatado em 1 a 1.

A partida desta terça teve impressionantes 15 quebras de serviço, sendo oito de Wozniacki e sete da tenista sérvia. A dinamarquesa chegou a abrir 5/2 no tie-break decisivo do terceiro set, mas acabou levando cinco pontos seguidos e foi eliminada do Torneio de Roma.

A russa Maria Kirilenko, número 12 do mundo, se garantiu na segunda rodada ao vencer a espanhola Anabel Medina Garrigues, 58ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Sua próxima oponente será a norte-americana Varvara Lepchenko, que passou pela ucraniana Lesia Tsurenko (6/4 e 6/2).

A alemã Julia Goerges, número 25 do mundo, passou pela checa Andrea Hlavackova (2/6 e 6/4 e 6/4) e agora vai encarar a bielo-russa Victoria Azarenka.