Caroline Wozniacki reassume ponta do ranking e abre 595 pontos

Como previsto, a dinamarquesa Caroline Wozniacki reassumiu a liderança do ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira. A tenista de 20 anos ultrapassou a belga Kim Clijsters, que havia assumido a dianteira da lista na semana passada. Para que isso ocorresse, ela precisava alcançar apenas as semifinais do Torneio de Dubai, mas Wozniacki fez muito mais.

A tenista dinamarquesa faturou o título nos Emirados Árabes Unidos ao derrotar a russa Svetlana Kunzetsova na final e chegou aos 9.430 pontos. Assim, abriu 595 de vantagem para Clijsters, atual campeã do US Open e do Aberto da Austrália. Elas são seguidas pela russa Vera Zvonareva, que está em terceiro lugar, com 7.155 pontos.

A australiana Samantha Stosur assumiu a quarta colocação, com 5.086, ao ultrapassar a italiana Francesca Schiavone, que soma 5.051. Já a sérvia Jelena Jankovic subiu dois pontos e alcançou o sexto lugar, logo à frente da chinesa Na Li. A norte-americana Venus Williams, que não defendeu o seu título em Dubai por estar contundida, caiu duas posições e ocupa agora a oitava colocação.

A bielo-russa Victoria Azarenka e a russa Agnieszka Radwanska completam o Top 10 do ranking da WTA. Vice-campeã em Dubai, Kuznetsova subiu dez posições e assumiu o 13º lugar. Já a também russa Maria Sharapova, que defendia os pontos do título de 2010 no Torneio de Memphis na última semana, caiu para a 17ª colocação.

Ranking da WTA, 21/2:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 9.430 pontos

2.ª Kim Clijsters (BEL), 8.835

3.ª Vera Zvonareva (RUS), 7.155

4.ª Samantha Stosur (AUS), 5.086

5.ª Francesca Schiavone (ITA), 5.051

6.ª Jelena Jankovic (SER), 4.655

7.ª Na Li (CHN), 4.300

8.ª Venus Williams (EUA), 3.745

9.ª Victoria Azarenka (BLR), 3.440

10.ª Agnieszka Radwanska (POL), 3.170

11.ª Serena Williams (EUA), 3.035

12.ª Shahar Peer (ISR), 2.995

13.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.860

14.ª Petra Kvitova (RCH), 2.758

15.ª Flavia Pennetta (ITA), 2.730

16.ª Kaia Kanepi (EST), 2.685

17.ª Maria Sharapova (RUS), 2.656

18.ª Marion Bartoli (FRA), 2.595

19.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.490

20.ª Alisa Kleybanova (RUS), 2.485

---------------------------------------

230.ª Ana Clara Duarte (BRA), 239