Caros Moyá vê duelo 'complicado' para Espanha na Copa Davis

MADRI - Ex-número 1 do tênis mundial e hoje capitão da Espanha na Copa Davis, Carlos Moyá evitou cantar favoritismo nesta terça-feira ao saber que irá enfrentar o Brasil, fora de casa, entre os dias 12 e 14 de setembro, pela repescagem do Grupo Mundial da competição. Apesar da óbvia superioridade técnica dos tenistas do seu país, entre eles Rafael Nadal, líder do ranking mundial, o líder da equipe espanhola não espera vida fácil diante dos brasileiros.

"Será uma eliminatória complicada porque sempre é quando se joga fora de casa e porque, por minha experiência no Brasil, o público se envolve muito e cria um ambiente muito forte na Copa Davis", disse Moyá, que em 1999 caiu junto com a Espanha diante da equipe brasileira que contava com Gustavo Kuerten e Fernando Meligeni, em Lérida, na última vez em que os espanhóis foram derrotados como mandantes na competição entre países do tênis masculino mundial.

O capitão espanhol também lembrou que o Brasil conta com Marcelo Melo e Bruno Soares, dois dos principais duplistas da atualidade, assim como fez elogios a Thomaz Bellucci, hoje número 1 do País e atual 105.º do ranking da ATP.

"O Brasil tem uma dupla de primeiro nível e um jogador como Bellucci, que quando está em forma e sem lesões é claramente um tenista Top 30 do circuito mundial", completou Moyá, elevando o atual status do tenista brasileiro, que sequer participou do confronto diante do Equador, encerrado no último domingo, em Guayaquil, pelo Zonal Americano da Copa Davis.

Também como tenista, Moyá foi derrotado por Gustavo Kuerten em 1998, atuando no Brasil, em um duelo pela Davis de 1998, realizado no Brasil. Naquela ocasião, porém, os espanhóis levaram a melhor no confronto, fechando a série melhor de cinco partidas entre os dois países em 3 a 2.