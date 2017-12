Carrasco de Guga avança em Montreal Motivado com a vitória sobre Gustavo Kuerten, na primeira rodada, o tenista canadense Simon Larose avançou para a terceira rodada do Masters Series de Montreal, ao derrotar o argentino José Acasuso por 7/6 (7/5), 1/6 e 7/5. Com esta campanha, o canadense vai subir várias posições no ranking em que ocupa apenas a 314ª colocação.