Carrasco de Guga é eliminado em Mônaco Responsável pela eliminação de Gustavo Kuerten no Masters Series de Monte Carlo, o sueco Magnus Norman amargou o sabor da derrota nesta quinta-feira ao ser superado pelo surpreendente italiano Filippo Volandri, por 2 sets 0, parciais de 7-5 e 6-3, nas oitavas-de-final. No duelo entre os espanhóis Alberto Martín e Fernando Vicente, o primeiro se deu melhor e venceu o compatriota por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/5).