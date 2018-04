'Casa' de Soares e Melo, Minas Tênis Clube receberá o Brasil na Davis

"Poder jogar uma Copa Davis tão importante dentro do clube em que eu comecei a jogar aos 5 anos, realmente é muito emocionante. Muito obrigado a todos que ajudaram a trazer este confronto, vai ser um prazer enorme, vai ser a Davis mais importante que eu vou disputar na carreira, independente de vitória contra os Bryans fora ou outras, essa vai ser especial e vou guardar no coração", disse Marcelo Melo. Seu pai, Paulo Ernane, e um de seus irmãos, Ernane, são funcionários do Minas.

A alegria também é compartilhada por Bruno Soares, que, há 10 anos, estava com os irmãos Marcelo e Daniel Melo (hoje o técnico da equipe) na arquibancada do Expominas torcendo pelo Brasil na última vez que o País jogou em Belo Horizonte - levou 3 a 1 da Suécia, em duelo dos playoffs do Grupo Especial.

"Dez anos atrás a gente foi torcer e hoje a gente vai ter a oportunidade de estar dentro da equipe. A gente tem poucas oportunidades de agradecer ao Minas Tênis Clube, que foi extremamente importante na nossa carreira. Hoje a gente está em uma posição privilegiada e o Minas tem uma contribuição muito grande nisso", completou Bruno Soares.