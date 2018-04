Casaquistão e Itália terminam empatados o 1º dia de duelo na Davis

O primeiro dia do confronto entre Casaquistão e Itália, pela primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis, em confronto realizado em Astana, terminou empatado em 1 a 1. O casaque Mikhail Kukushkin venceu o primeiro jogo do dia, enquanto o italiano Andreas Seppi triunfou na sequência, deixando a série completamente indefinida.

Número 58 do mundo, Kukushkin abriu o dia com a vitória sobre o italiano Simone Bolelli, 49º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/1 e 6/2. A escalação de Bolelli causou certa surpresa, ainda mais que a Itália preferiu reservar Fabio Foginini, seu melhor tenista na lista da ATP, apenas para o jogo de duplas neste sábado.

Após um primeiro set equilibrado, Kukushkin deslanchou nas parciais seguintes, triunfando com tranquilidade ao se aproveitar da atuação ruim de Fognini. O italiano terminou o duelo com 55 erros não-forçados e converteu apenas um de dez break points.

No jogo seguinte, Seppi, o número 35 do mundo, bateu o casaque Andrey Golubev, 91º colocado no ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/3, 6/7 (5/7) e 6/2. Nesse duelo, Seppi conseguiu seis quebras de serviço e perdeu o seu saque apenas uma vez.

Neste sábado, em Astana, será disputado o jogo de duplas, com os casaques Golubev e Alexander Nedovesov enfrentando os italianos Fognini e Paolo Lorenzi.

No ano passado, Itália e Casaquistão caíram para a campeã Suíça na Copa Davis. Os casaques perderam nas quartas de final e os italianos foram batidos nas semifinais.