Catapora tira Hewitt da Copa Hopman A equipe da Austrália teve que abandonar a Copa Hopman, pois exames médicos indicaram que o tenista número 1 do mundo, Lleyton Hewitt, contraiu varicela, doença conhecida popularmente como catapora. Hewitt e sua parcela Alicia Molik deveriam enfrentar a Espanha hoje, equipe formada por Arantxa Sanchez e Tommy Robredo. Peter Steele, médico da Hopman, disse que ?Hewitt sofre os efeitos de uma infecção viral e precisa repousar alguns dias?. Com a saída de Hewitt e Molik da competição, Arantxa e Robredo se classificam automaticamente para a próxima fase. Hoje a equipe da Bélgica venceu a França por 2 a 1: Kim Clijsters, namorada de Hewitt, derrotou Virginie Razzano por 2 sets a zero, parciais de 6/3 e 6/2, e Xavier Malisse venceu Arnaud Clement por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/3. Nas duplas mistas, Clement e Razzano venceram Malisse e Clijsters por 1/6, 6/3, 7/6 (10/6). Amanhã os belgas enfrentam a dupla norte-americana Jan-Michel Gambill e Mónica Seles.