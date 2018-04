CBT à disposição do ídolo Guga O presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Nelson Nastás, colocou o departamento médico da entidade à disposição de Guga, para fazer tratamento. "Esperamos contar com ele na República Checa", disse Nastás, na terça-feira, no programa "Primeiro Serviço", na Rádio Trianon. Guga fez exames em Melbourne para detectar a provável pubalgia. O problema também pode ser muscular, ósseo ou até gástrico. "Não há como fazer uma análise sem conhecer o caso de perto, sem avaliar os resultados dos exames", explica Rogério Teixeira da Silva, coordenador médico da confederação. Leia mais no Jornal da Tarde