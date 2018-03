CBT aguarda interventor O presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Jorge Rosa, foi notificado nesta segunda-feira que a assembléia eletiva, realizada em 17 de dezembro, foi cancelada segundo determinação do juiz Eduardo Cubas, da 17ª Vara Cível de Brasília. Apesar disso, Rosa não deixou a sede da CBT e embora não possa tomar decisões administrativas seguirá trabalhando até a chegada do interventor Rodrigo Oliveira, que ocupará o cargo com um salário de R$ 10 mil reais.