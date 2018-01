CBT busca recursos para ter Larri Sem dinheiro ainda para colocar em prática um plano abrangente para o tênis brasileiro, a Confederação Brasileira de Tênis vai precisar esperar até o dia 14 para anunciar oficialmente o nome de Larri Passos como novo técnico da Copa Davis. Numa reunião realizada na manhã desta quinta-feira na Academia Larri Passos Tennis Pro, em Camboriú, o novo presidente da CBT, Jorge Lacerda Rosa ouviu a proposta do treinador e saiu da sala satisfeito, porém, certo de que vai precisar de recursos financeiros. "O plano apresentado pelo Larri é muito próximo do que buscamos para o tênis brasileiro", explicou Rosa. "Casa perfeitamente com o nosso espírito de ter uma cooperação de todos, com a participação de vários treinadores e jogadores. Mas nada disso se faz sem recursos." O impasse tem de ser resolvido rapidamente. Afinal, no próximo dia 22, o Brasil precisará inscrever na Federação Internacional de Tênis (ITF), os jogadores e o capitão, para o confronto de 4 a 6 de março, diante da Colômbia, em Bogotá, válido pela primeira rodada do zonal americano, grupo II. A CBT espera inclusive que com a força de um nome como o de Larri Passos, de um trabalho sério e competente, facilite inclusive a busca de patrocínio para o projeto apresentado pelo treinador. Se não conseguir nada até o dia 14, Jorge Rosa, garantiu que não tem um plano "B". "Não sei o que poderíamos fazer caso não dê certo com o Larri", admitiu Rosa. "Vamos reunir o pessoal do departamento técnico da CBT e procurar uma solução. Mas estou com muitas esperanças de que tudo dê certo para o Brasil enfrentar a Colômbia com o técnico que os próprios jogadores indicaram." Larri, como já havia advertido no dia anterior, em sua academia, não se deslumbra com o cargo de capitão do Brasil, como muitos outros treinadores brasileiros. Para ele, há outras coisas mais importantes. "Não quero ser apenas o técnico da equipe da Copa Davis", reafirmou. "Precisamos de um plano global para o tênis". Sem entrar em detalhes, Larri contou já no dia anterior a reunião com Rosa que o plano para a Copa Davis, praticamente oficializa o que ela já vem fazendo há alguns anos, com trabalho de base, reuniões e seminários com treinadores, participação de juvenis na equipe e compromissos sérios de treinadores e jogadores, além de toda a estrutura.