CBT cobra verba da Prefeitura do Rio O confronto entre Brasil e Canadá pela Copa Davis foi realizado dos dias 20 a 22 de setembro, no Rio de Janeiro, mas a Prefeitura da cidade ainda não pagou a verba prometida para a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Para organizar o evento, o acordo entre as duas partes previa o pagamento de R$ 100 mil à entidade. Na ocasião, a equipe brasileira venceu por 4 a 0 e se manteve na elite da competição.