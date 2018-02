CBT confia na nova geração para Pequim

Com o apelo da Olimpíada, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) aprovou um projeto no COB e deverá receber do Ministério dos Esportes uma verba de pouco mais de R$ 700 mil para investir na preparação para Pequim. A entidade conseguiu também um centro de treinamento - ainda pequeno - em sua nova sede dentro do Clube Tietê, em São Paulo. Fez ainda um acordo com a Real Federação Espanhola e os brasileiros poderão fazer intercâmbio no centro de treinamento de Barcelona. Agora só falta mesmo tenistas entre os cem primeiros que possam se classificar para a chave principal de 48 participantes do Torneio Olímpico de Pequim. Diante da inédita situação, o presidente da entidade, Jorge Lacerda Rosa, disse ontem em entrevista coletiva que confia na nova geração e jogadores como Thomas Bellucci, Daniel Silva e João Souza, o Feijão, devem tirar proveito desse atual momento. "Estes jogadores aproveitaram a série de futures (torneios de pequena premiação) realizados este ano no Brasil e subiram de 600 do ranking para próximo dos 300. O Bellucci deu um salto ainda maior já se colocando entre os 200. Todos poderão tirar proveito deste projeto que visa a preparação de jogadores para Pequim." O torneio Olímpico conta com 48 participantes em simples. Só que cada país pode apenas colocar dois tenistas. As vagas abertas são preenchidas por jogadores de ranking mais alto, onde estarão lutando os brasileiros. "Para as duplas, André Sá e Marcelo Melo, se mantiverem o ritmo, deverão estar classificados. E no feminino, jogadoras como Teliana Pereira e Roxane Vaisemberg ou mesmo Nanda Alves ainda têm chances." Além desse projeto, a CBT celebrou uma parceria com a federação espanhola, com a presença no Brasil do treinador Javier Duarte (que chegou a treinar Alex Corretja) para realizar um curso de captação. Jorge Rosa revelou ainda que Sorocaba e Rio são as duas cidades com possibilidades para ser sede da disputa da Copa Davis de 2008, em que o Brasil joga com o vencedor de Uruguai e Colômbia, de 11 a 13 de abril por vaga no playoff. Rosa só não se mostrou satisfeito com a aceitação de seu projeto ‘top ten’ em que disponibilizou verba para os dez melhores brasileiros. "Alguns jogadores não quiseram entrar nesse projeto alegando que não queriam ficar com o rabo preso."