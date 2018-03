CBT confirma jogos na Costa do Sauípe A Confederação Brasileira de Tênis confirmou nesta sexta-feira a Costa doi Sauípe, na Bahia, como a sede dos jogos do Brasil na Copa Davis - entre 9 e 11 de abril, contra o Paraguai. ?Com a equipe já definida, manteremos o mesmo nível de evento que já estava programado antes de toda essa confusão?, disse o presidente Nelson Nastás, referindo-se ao boicote promovido pelos jogadores da equipe considerada titular. ?A Costa do Sauípe é um lugar que reúne todas as condições necessárias para a realização da Davis?, acrescentou ele.