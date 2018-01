Florianópolis sediará Brasil x Croácia pela Copa Davis

A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) confirmou, nesta segunda-feira, que a cidade de Florianópolis vai receber o confronto entre Brasil e Croácia pela repescagem da Copa Davis. A equipe capitaneada por João Zwetsch vai jogar dia 18 e 20 de setembro em busca de se manter no Grupo Mundial.

De acordo com a CBT, os jogos diante dos croatas serão realizados no Resort Costão do Santinho, em quadra de saibro, a preferida pelos tenistas brasileiros. A prefeitura da capital catarinense já havia anunciado, há uma semana, ao fim do WTA de Florianópolis, que a cidade receberia a Copa Davis.

Há seis anos o Brasil não atua pela Davis em Florianópolis, na terra de Gustavo Kuerten. O Costão do Santinho recebeu o confronto contra a Nova Zelândia, em 1997, contra a Romênia, em 1998, e contra o Canadá, em 2007. O local é pé quente: o Brasil nunca perdeu lá.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De volta ao Grupo Mundial, o Brasil encarou a Argentina, fora de casa, na primeira rodada da Davis deste ano, e perdeu por 3 a 2. Agora, precisa vencer para se manter na elite. No único confronto entre os dois países, em 2008, a Croácia venceu em casa. Os europeus devem trazer ao País nomes como Marin Cilic, campeão do US Open no ano passado, Ivan Dodig, parceiro de Marcelo Melo em duplas, e também Ivo Karlovic.